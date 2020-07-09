МИД РФ назвал санкции Британии по делу Магнитского вмешательством во внутренние дела

Россия воспринимает как недружественный шаг недавние санкции Великобритании по делу Магнитского и примет ответные меры, так как в Москве воспринимают эти действия как вмешательство во внутренние дела РФ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По словам Захаровой, Россия неоднократно давала исчерпывающие комментарии и разъяснения по делу Магнитского, поэтому санкции воспринимаются как политически ангажированные.

Ранее МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. Всего в данном списке оказались 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В их число попал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

Сергей Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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