Посол России в США назвал откровенной ложью утверждения о связи РФ с талибами*

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что материалы американских СМИ о предполагаемых выплатах России гонорара для талибов (организация запрещена в России) за убийства американских солдат являются откровенной ложью, передает РИА «Новости».

«Я бы хотел полностью отвергнуть все обвинения против России. Мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане», — сказал посол.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

*«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России

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