Главы МИД России и Германии обсудили гуманитарную помощь Сирии

Министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону оказание гуманитарной помощи гражданам САР. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

В ведомстве рассказали, что были рассмотрены актуальные задачи оказания гуманитарного содействия сирийцам на всей территории страны «без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий».

Кроме того, состоялся обмен мнениями о проходящих в Совбезе ООН дискуссиях насчет перспектив трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в Сирии, — добавили в дипведомстве.

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