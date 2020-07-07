Главы МИД России и Германии обсудили гуманитарную помощь Сирии
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Министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону оказание гуманитарной помощи гражданам САР. Об этом сообщается на сайте российского министерства.
В ведомстве рассказали, что были рассмотрены актуальные задачи оказания гуманитарного содействия сирийцам на всей территории страны «без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий».
Кроме того, состоялся обмен мнениями о проходящих в Совбезе ООН дискуссиях насчет перспектив трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в Сирии, — добавили в дипведомстве.
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