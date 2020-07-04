Россия и США не ведут закрытых консультаций по вопросу обмена Пола Уилана

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не ведет с Соединенными Штатами закрытых консультаций по вопросу обмена осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана, передает «Интерфакс».

«В публичном пространстве появилось довольно много различного рода суждений, в том числе спекулятивного свойства, на эту тему. Упоминалось о неких закрытых консультациях, переговорах по этому вопросу. Я со всей ответственностью заявляю, что подобного рода обсуждения с США не ведутся», — сказал Рябков.

Ранее в МИД России заявили, что Уилан не находится в списке лиц, которых власти РФ намерены обменять на заключенных за рубежом.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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