Козак прибыл в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе

Заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл в Берлин, чтобы встретиться с политсоветниками «нормандского формата», пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в ФРГ.

Отмечается, что дипломаты обсудят Минские соглашения, в том числе урегулирование ситуации в Донбассе.

В 2014 году Украина начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Уже приняты три документа по прекращению конфликта.

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