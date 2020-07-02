Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов поставлять препарат «Авифавир» в другие страны при дефиците лекарств, вызванным решением США скупить почти весь трехмесячный запас «Ремдесивира», сообщает фонд.
В пресс-релизе отмечается, что «Авифавир» высокоэффективен и демонстрирует лучшие результаты в сравнении с другими лекарствами, включая «Ремдесивир».
«Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира». Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран», — приводятся слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Россия продолжить наращивать производство, стремясь поставлять около 300 тысяч курсов в месяц.
Ранее США скупили 90% трехмесячного запаса лекарства «Ремдесивир», используемого для лечения коронавируса. Таким образом без препарата остались Европа и другие страны.
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