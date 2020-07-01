Сенатор подчеркнул важность принятия поправок к Конституции

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в комментарии «Газете.Ru» отметил важность поправок к Конституции, а также рассказал о голосовании в Мурманской области.

«Я с большим удовлетворением вижу, что очень высокая явка сейчас в среднем по стране. На данный момент. Это очень хорошо, потому что это показывает, что наши граждане, имеющие право голоса, в большинстве своем осознали, что, голосуя по поправкам, они голосуют по важнейшим вопросам выбора будущего нашей страны», — отметил эксперт.

Он считает, что многие россияне проголосуют за поправки. «Я практически уверен в том, что серьезное большинство, уже сейчас предварительные данные показывают, проголосует «за» поправки. Это значит, что граждане голосуют за сильную, независимую Россию, за суверенную Россию. Они голосуют за Россию, которая будет еще более технологически продвинута, за более ответственное перед гражданами государство, за страну, в которой будет развитая, по-настоящему доступная, система медицинской помощи, будет развитая система социального страхования и социальной поддержки граждан, в том числе наиболее уязвимых категорий граждан. <…> В сумме это те направления важнейшие развития нашей страны, которые собственно определяются вносимыми в Конституцию поправками. Поэтому это очень важно», — подчеркнул Долгов.

Сенатор отметил, что предложение российского президента провести общенародное голосование является «очень смелым и мудрым решением». «Поддержав поправки, наши граждане придадут им абсолютную легитимность. Хотя можно было и без этого принять поправки к Конституции, по закону. Но президент именно вынес на всенародное голосование. Это значит, что он доверяет нашим гражданам и уверен в том, что они поддержат поправки, в том числе предложенные самим президентом», — заметил спикер.

Говоря о ситуации с голосованием в Мурманской области, Долгов отметил, что явка на голосование могла бы быть больше, если бы не сезонные отпуска. «Я проголосовал в Мурманске в первый день голосования — 25 июня. Я очень много говорил с мурманчанами, с удовольствием объяснял суть поправок и призывал их прийти на участки или иными способами проголосовать. То, что мы видим сейчас, по состоянию на 15 часов, проголосовали более 40% избирателей Мурманской области. Несомненно, есть факторы, которые сдерживают этот процент проголосовавших в регионе. Дело в том, что сейчас период отпусков, и для северян, для тех, кто работает в Заполярье, как известно, отпуска, это время, в которое они традиционно уезжают в более благоприятные в климатическом отношении регионы страны», — отметил он, добавив, что такие отъезды необходимы для «поддержания их здоровья».

«На момент начала голосования по поправкам более 160 тыс. избирателей Мурманской области из более чем 500 тыс. зарегистрированных избирателей уже отсутствовали в области. В основном, в силу сезонных отпусков. По подсчетам избиркомов, порядка 30% зарегистрированных избирателей на момент начала голосования отсутствовали в области. Поэтому, если этот фактор принять во внимание, то явка в 40,5% — это будет почти 60% от тех избирателей, которые реально присутствуют в эти дни в Мурманской области, уже на 15 часов дня. Понятно, что еще впереди несколько часов голосования и, конечно, явка возрастет», — считает представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области.

Он добавил, что жители Мурманской области «активно голосуют, но с учетом реальной ситуации, которая существует с сезонной миграцией населения». «В Мурманской области очень высокий интерес к поправкам. Я видел, чувствовал очень серьезное намерение поддержать эти поправки. Я несколько дней был в Мурманской области, и состоялся очень заинтересованный диалог с ее жителями», — заключил он.