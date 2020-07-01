Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Сирии, являются незаконными, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с главами Турции и Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американские санкции, которые вводятся «в обход ООН», подрывают сирийскую экономику и «добавляют проблем», отметил глава государства.

Ранее американские власти ввели новые санкции в отношении Сирии в рамках так называемого «закона Цезаря».

«Закон Цезаря», или «Акт о защите гражданского населения Сирии», дает Вашингтону право вводить ограничения в отношении организаций или конкретных лиц, которые оказывают косвенную или прямую поддержку правительству Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии

— В МИД РФ оценили санкции США против Сирии

— «Давление на Асада»: США вводят новые санкции против Сирии