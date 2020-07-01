Посол рассказал, когда заработает механизм признания виз между РФ и Белоруссией

Механизм взаимного признания виз между Россией и Белоруссией начнет работать не раньше конца текущего года, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусская сторона ожидает, что механизм заработает в конце 2020 - начале 2021 года, отметил Семашко.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз.

Этот документ планировали подписать еще в 2018 году. Однако Белоруссия не успела завершить соответствующие внутригосударственные процедуры.

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