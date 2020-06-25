В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши

Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.

«Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии», — сказал Грушко.

По его словам, Соединенные Штаты способны пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, согласно которому альянс обязан воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил в Восточной Европе.

Он также добавил, что Вашингтон последовательно разрушает основы военной безопасности в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о переброске из ФРГ в Польшу на постоянную дислокацию 2 тыс. солдат НАТО и 30 самолетов F-16. В настоящее время на территории республики размещено около пяти тысяч американских военных.

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