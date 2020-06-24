Китай опротестовал планы США по размещению ракет

Китай решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет ТАСС.

«Если США продолжат придерживаться этого плана по размещению, то для Китая это станет провокацией «прямо на пороге его дома», — сказал представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.

У Цянь заверил, что Китай не будет сидеть сложа руки и примет ответные шаги. Полковник также призвал страны АТР не разрешать США размещать ракеты на своих территориях, чтобы не стать жертвами геополитических планов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая превзойдет оружие России и Китая.