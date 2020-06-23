Песков заявил, что проведение амнистии в честь 75-летия Победы не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает возможность проведения амнистии в связи с празднованием 75-летия Победы в ВОВ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, таких обсуждений нет», — сказал Песков.

Предложения по амнистии были озвучены членами СПЧ в декабре 2019 года.

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