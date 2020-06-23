Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена

Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами. Об этом заявил РИА «Новости» его адвокат Владимир Жеребенков.

«Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене», — сказал Жеребенков.

Ранее в МИД России заявили, что Уилан не находится в списке лиц, которых власти РФ намерены обменять на заключенных за рубежом.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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