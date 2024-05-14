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Блинкен рассказал, когда состоятся выборы президента на Украине

Госсекретарь США Блинкен: выборы на Украине состоятся, когда позволят условия

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Brendan Smialowski/AP

Выборы на Украине состоятся, когда граждане страны согласятся, что условия позволяют. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, передает РИА Новости.

По словам Блинкена, «все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют». Он добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры.

31 марта на Украине должны были стартовать выборы президента, однако в этом году республика осталась без важного голосования. Отмену избирательной кампании Киев объяснил действующим военным положением на фоне конфликта с Россией.

В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Как могли бы выглядеть выборы президента Украины — в материале «Газеты.Ru».

6 мая сообщалось, что США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным в качестве альтернативы Владимиру Зеленскому.

Ранее Блинкен заявил, что США введут Украину в НАТО.

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