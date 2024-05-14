Блинкен рассказал, когда состоятся выборы президента на Украине

Выборы на Украине состоятся, когда граждане страны согласятся, что условия позволяют. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве, передает РИА Новости.

По словам Блинкена, «все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют». Он добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры.

31 марта на Украине должны были стартовать выборы президента, однако в этом году республика осталась без важного голосования. Отмену избирательной кампании Киев объяснил действующим военным положением на фоне конфликта с Россией.

В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Как могли бы выглядеть выборы президента Украины — в материале «Газеты.Ru».

6 мая сообщалось, что США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным в качестве альтернативы Владимиру Зеленскому.

Ранее Блинкен заявил, что США введут Украину в НАТО.