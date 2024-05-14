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Россиянин с двумя подростками поджог релейный шкаф по указанию неизвестного из мессенджера

В Воронежской области задержали подозреваемых в диверсии на ж/д

Жителей Воронежской области подозревают в покушении на диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, 19-летний молодой человек и двое несовершеннолетних отправились на перегон «Сомово — Отрожка» и подожгли релейный шкаф. В этот момент на них обратили внимание очевидцы, поэтому довести задуманное до конца не получилось. Все трое скрылись с места происшествия.

Их оперативно задержали правоохранители. Они установили, что подозреваемые решились на этот поступок после общения с неизвестным в мессенджере. Известно, что собеседник активно поддерживал Вооруженные силы Украины. Получили ли подозреваемые вознаграждение, не сообщается.

«По ходатайству следователя в суде всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге два подростка попытались поджечь ж/д станцию и получили сроки.

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