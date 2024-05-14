Forbes рассказал, как ВС РФ не дают ВСУ использовать авиацию

Российские Вооруженные силы наносят удары по авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пунктах перевооружения и дозаправки. Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье Forbes.

Он рассказал, что второй раз за два месяца украинские вертолеты приземлились недалеко от линии фронта для дозаправки и перевооружения — после чего их зафиксировал пролетавший беспилотник ВС РФ.

«Несколько мгновений спустя российский боеприпас большой дальности — возможно, это была баллистическая ракета наземного базирования «Искандер» — взорвал все три вертолета», — пишет автор.

Он отметил, что ВСУ не могут на данный момент обеспечить надлежащую работу противовоздушной обороны по всей линии фронта.

До этого немецкий телеканал Tagesschau заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах продолжать защищать город Волчанск в Харьковской области республики из-за мощных российских ударов управляемыми авиабомбами.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.