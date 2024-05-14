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В Харьковской ВГА объяснили значимость Волчанска

Ганчев считает, что после взятия Волчанска откроется дорога в южном направлении

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении. Об этом ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Волчанск — это, прежде всего, районный центр, что уже придает городу стратегическую важность. Кроме того, освободив Волчанск, у нашей армии откроется путь на южное направление области, в сторону Великого Бурлука и других не менее крупных населенных пунктов», — заявил Ганчев.

По словам главы харьковской ВГА, в данный момент сложно оценить насколько сильно повреждена инфраструктура города — понять это можно будет только после поражения и отступления украинских войск из города.

До этого немецкий телеканал Tagesschau заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах продолжать защищать город Волчанск в Харьковской области республики из-за мощных российских ударов управляемыми авиабомбами.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.

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