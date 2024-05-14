Российская армия приблизилась к Липцам в Харьковской области

Вооруженные силы России продвигаются в сторону населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил военнослужащий российской армии с позывным «Руда».

«Вчера это был глубокий тыл [ВСУ. — «Газета.Ru»], на сегодняшний день практически передовая», — рассказал «Руда».

Важность занятия района Липцов, как пояснил «Руда», связана с тем, что именно отсюда Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают российский Белгород. По словам бойца, российские силы активно двигаются со стороны населенного пункта Пыльная.

«Руда» отметил, что некоторое время ВСУ никак не отвечали на атаки российской армии из-за подавляющего превосходства в артиллерии.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.