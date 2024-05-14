Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Брюса Уиллиса заявила, что родители ходили при ней голышом

Актриса Румер Уиллис защитила свое право кормить дочь на публике

close
100%
rumerwillis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса, дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис заявила, что родители ходили при ней голышом. В беседе с People она рассказала о своем опыте взросления и защитила право кормить годовалую дочь Луэтту на публике.

По словам Уиллис, она не ожидала, что ее посты в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о грудном вскармливании вызовут много споров.

«Я вообще не думала, что с этим есть какая-то проблема, я же выросла в голом доме. Понимаете, мы не стыдились ходить голышом, никогда», — вспоминает она.

Однако Уиллис стала замечать, что к ней в комментарии приходят люди, утверждающие, что грудное кормление — это интимный процесс.

«А как бы вы почувствовали себя, если захотели бы поесть, а я бы заперла вас в крошечной каморке в аэропорту? Я кормлю своего ребенка. В этом нет ничего эротичного, только если вы не вкладываете в процесс это значение», — говорит 35-летняя Уиллис.

Накануне Румер Уиллис рассказала о состоянии отца после новостей о «прощании» с актером.

Ранее Vacio потерял контракт с лейблом после отъезда из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами