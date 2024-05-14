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Звездный адвокат оценил шансы Киркорова выиграть суд с Успенской

Адвокат Жорин: Киркоров не взыщет с Успенской 10 миллионов рублей

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ТНТ

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что певцу Филиппу Киркорову вряд ли удастся взыскать с Любови Успенской 10 миллионов рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Жорина, моральная компенсация в случае, если иск удовлетворят, будет меньше миллиона рублей.

«Что можно с уверенностью сказать сейчас: с Успенской никто не взыщет 10 миллионов рублей. Я думаю, что моральная компенсация в случае удовлетворения иска составит значительно меньше миллиона рублей», — сказал юрист.

По словам адвоката, определить, кто одержит победу в суде, сложно — исход, в частности, может зависеть от компетенции представителей артистов и личного отношения судей к исполнителям.

«Судьи ведь тоже люди, у них есть симпатии и антипатии. Киркорова и Успенскую многие знают и любят, что тоже будет иметь большое значение», — говорит Жорин.

Киркоров потребовал от Успенской опровергнуть слова о его женоненавистничестве, которыми она якобы «пыталась опорочить честь и достоинство», и выплатить ему многомиллионную компенсацию. В ответ Успенская в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

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