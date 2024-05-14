Новый министр спорта России ответил на вопрос об участии в Олимпиаде

Новый министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что будет опираться на мнение российской власти в вопросе участия спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

«Участвовать ли нашим спортсменам в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны», — заявил Дегтярев.

Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме раскритиковали экс-главу Минспорта Олега Матыцина за мягкую политику.