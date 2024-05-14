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Россиянин, подбросивший младенца в подъезд дома, пойдет под суд

В Тверской области будут судить отца, который подбросил в подъезд младенца

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Shutterstock

Житель Тверской области предстанет перед судом по обвинению в оставлении новорожденного ребенка в опасности, мужчина подбросил младенца в подъезд жилого дома, чтобы снять подозрения с его матери. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 1 марта 2024 года молодая мать родила ребенка дома и отдала новорожденную девочку ее отцу. Мужчина уложил младенца в корзинку и уехал с ним в соседний город, где подбросил новорожденную дочь в подъезд жилого дома и скрылся.

Девочку обнаружили жильцы дома, ребенка спасли, его мать и отца разыскали. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина заявил, что решил спасти женщину от осуждения со стороны общественности и родственников и избавиться от новорожденной. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Подмосковье прохожие нашли плачущего младенца и его родителей без сознания. Ребенок находился в коляске, возле нее лежали родители, мужчина и женщина находились без сознания. По словам очевидцев, мать и отец находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По факту обнаружения младенца возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка родила дома двойню и вместе с детьми попала в реанимацию.

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