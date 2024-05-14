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Эксперт спрогнозировал всплеск отказов по потребкредитам после 1 июля

Аналитик Мехтиев: в июле количество отказов по кредитам может достичь 70%

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Максим Блинов/РИА Новости

С 1 июля российские банки столкнутся с ужесточением регулирования в сфере потребительского и автомобильного кредитования. Это может привести к резкому росту числа отказов в выдаче заемных средств населению — до 70% — рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«Кредитование физлиц является существенной частью доходов многих банков. Но на фоне опережающего роста долговой нагрузки финансовые власти вынуждены искать пути охлаждения рынка, чтобы избежать всплеска просрочек по займам», — уточнил Мехтиев.

ЦБ использует такой инструмент как повышение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным розничным кредитам для недопущения чрезмерного роста закредитованности населения, что может грозить убытками для самих банков. Решение распространить эти ограничительные меры и на автокредиты объясняется стремлением не допустить перетока заемщиков из одного сегмента в другой.

«Банки получат сигнал — хотите кредитовать при таких рисках, кредитуйте, но прибыль будет гораздо меньше, придется создавать больше резервов на возможные потери», — говорит Мехтиев.

Однако уже через несколько месяцев ситуация должна стабилизироваться, а уровень одобрений восстановиться — банки адаптируются к новым требованиям регулятора и ужесточат скоринг заемщиков. Но при этом одобрение будут получать только правильные заемщики — с низкой кредитной нагрузкой, считает эксперт.

До этого стало известно, что долги пострадавших от наводнений предпринимателей реструктурируют.

Ранее коллекторы начали массово скупать долги россиян.

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