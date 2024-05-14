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Стало известно, сколько «ПСЖ» готов предложить за Хвичу

TuttomercatoWeb: «ПСЖ» готов заплатить за Хвичу €80 млн, «Наполи» хочет €120 млн

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Global Look Press

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» хочет приобрести 22-летнего вингера «Наполи» за €80 млн. Об этом сообщает портал TuttomercatoWeb.

По информации источника, руководство итальянской команды не готово продавать игрока за эти деньги, рассчитывая получить от парижан €120 млн. В случае, если сделка состоится, «ПСЖ» готов предоставить Кварацхелии оклад в размере €8 млн за сезон.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, набрав 51 очко. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 89 очков. На втором месте идет «Милан», набрав 71 балл. Замыкает тройку сильнейших туринский «Ювентус» (66 очков).

Ранее провал «Краснодара» в РПЛ объяснили кармой.

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