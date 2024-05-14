МВД Грузии назвало число задержанных на митинге против закона об иноагентах

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии в ходе митинга против закона об иностранных агентах в Тбилиси задержали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержано 13 человек», — указывается в публикации.

Согласно информации МВД, митингующих задержали в административном порядке за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство в соответствии со ст. 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях.

До этого протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах.

Рассматриваемый в парламенте Грузии закон об иноагентах вызвал неоднозначную реакцию внутри страны и за рубежом. В случае его принятия все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.