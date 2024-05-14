В Бельгии власти встанут на сторону сутенеров, если их подчиненные откажутся работать

Бельгийский парламент одобрил новый закон о труде для секс-работников. Теперь сутенерам разрешено жаловаться государству на своих подчиненных, которые слишком часто отказываются от клиентов, сообщает Daily Caller.

Как уточняется, положения нового закона позволяют правительству оказать посреднические услуги, если сутенеры или секс-работники пожалуются на своих подчиненных или коллег за то, что они откажут клиентам более 10 раз за шесть месяцев. Также, согласно закону, секс-работники обязаны работать по трудовому договору, а значит будут получать социальные гарантии и выплаты, в том числе обязательное медицинское страхование, ежегодный и декретный отпуск, пенсию.

Известно, что в трудовом контракте секс-работника не будет указано, чем именно он занимается, из-за опасений в утрате анонимности и остановки карьерной мобильности. Сами сутенеры должны иметь специальную регистрацию и не иметь судимостей за торговлю людьми, злоупотребление проституцией, вуайеризм и более тяжелые преступления.

Как сообщается, Бельгия декриминализировала секс-бизнес в марте 2022 года, но до 3 мая текущего года в стране не было трудового законодательства, касающегося этой сферы. Новый закон, как сказано в пресс-релизе национального профсоюза секс-работников, стал «историческим шагом в борьбе за права секс-работников».

Тем не менее некоторые работники этой индустрии не поддержали его принятие.

«Мало шансов, что он (на самом деле) будет в пользу женщин. При легализации/полной декриминализации [секс-работы] сутенеры становятся «менеджерами» при поддержке государства, чтобы еще больше укрепить и сохранить свою власть. Сутенеры рассматривают продаваемых ими женщин как товар, а не как людей, заслуживающих полного достоинства и уважения», — написала в соцсетях Андреа Хайнц, которая называет себя «проституткой, ставшей активисткой движения против проституции».

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