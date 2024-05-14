США планируют использовать полномочия от конгресса для конфискации российских активов

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона должна оплатить восстановление разрушенного на территории Украины. Это то, чего требует международное право, а также заслуживает украинский народ, отметил Блинкен.

По его словам, Вашингтон работает с партнерами по G7 над тем, чтобы «обездвиженные суверенные российские активы использовались для возмещения ущерба» Украине.

Блинкен считает, что страны Большой семерки могут разблокировать миллиарды долларов, что пошлет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

До этого официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не готовы объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных активов России, несмотря на принятый закон, который дает президенту США соответствующие полномочия.

Он подчеркнул, что в текущий момент у него нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать по данному вопросу.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.