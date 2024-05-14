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Опубликованы составы «Балтики» и «Спартака» на матч Кубка России

Стали известны составы «Балтики» и «Спартака» на матч Кубка России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Стали известны стартовые составы калининградской «Балтики» и московского «Спартака» на финальный матч Кубка России в Пути регионов.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрике, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Маслов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов.

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» состоится во вторник, 14 мая, в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — «Зенитом» или ЦСКА.

Первая встреча «Зенита» и ЦСКА, прошедшая в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало запланировано также на 20:45.

Прошлый матч «Балтика» и «Спартак», прошедший в Калининграде в ноябре 2023 года, завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

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