Большинство уехавших украинцев довольны жизнью в новых странах

Большинство украинцев, переехавших в страны Европейского союза (ЕС), довольны своей жизнью в новой стране. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает ТАСС.

Опрос проводился в апреле методом онлайн-интервью среди граждан Украины, которые переехали в Польшу, Германию и Чехию. В нем участвовал 801 респондент в возрасте от 18 лет.

66% довольны жизнью в новой стране, не удовлетворены — 26% респондентов и еще 8% затруднились дать ответ.

Только 34% опрошенных не планируют получать новое гражданство, тогда как 19% либо уже сделали это, либо подали необходимые для этого документы. Еще 45% заявили о своем желании получить гражданство новой страны.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее госсекретарь США рассказал, когда состоятся выборы президента на Украине.