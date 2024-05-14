Михаил Ходорковский посетовал на ненависть от украинцев в соцсетях

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки, подобные «Русскому добровольческому корпусу» (признан в РФ террористической организацией). Об этом он рассказал в интервью Time.

«Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну, <...> когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю», — заявил экс-глава ЮКОСа.

По словам корреспондента издания Саймона Шустера, экс-бизнесмен не видит, что жители Украины уважают его «усилия» по критике властей РФ, он также жалуется на постоянные комментарии с выражением ненависти.

«Мы сильно ничего не изменим, если возьмем оружие. Кроме того, я не очень хорошо стреляю», — добавил бывший олигарх.

Ходорковский был арестован в октябре 2003 года. В 2005 году он был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году бизнесмен был приговорен к еще одному сроку по новым обстоятельствам. Срок заключения Ходорковского должен был истечь в августе 2014 года.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. Как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент сделал это «исходя из чисто человеческих и гуманитарных соображений».

Ранее Ходорковский заложил свою квартиру в Лондоне.