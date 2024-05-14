Глава ФРС настаивает на сохранении высоких ставок

В руководстве Федеральной резервной системы(ФРС) вновь подчеркнули необходимость сохранять процентные ставки на повышенном уровне еще некоторое время для обуздания инфляции. Об этом рассказал глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая на мероприятии Ассоциации иностранных банкиров в Амстердаме, передает агентство Bloomberg.

«Мы не ожидали, что это будет гладкий путь, но эти показатели [инфляции в первом квартале] оказались выше, чем, думаю, кто-либо ожидал. То, что это нам подсказало, так это то, что нам нужно будет проявить терпение и позволить жесткой политике сделать свое дело», — сказал Пауэлл.

Глава ФРС охарактеризовал текущую кредитно-денежную политику как «ограничительную по многим, многим показателям». Однако, как отметил Пауэлл, время покажет, достаточно ли высоки процентные ставки для возвращения инфляции к 2-процентной цели. При этом он исключил вероятность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании.

«Мы считаем, что, вероятно, дело в том, чтобы просто сохранять эту позицию дольше», — подчеркнул Пауэлл.

Пауэлл охарактеризовал апрельские данные как «смешанные». Публикация индекса потребительских цен за апрель намечена на среду, и, по оценкам экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидается рост на 3,4% в годовом исчислении, отметило издание.

В начале мая ФРС США сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

Ранее Илон Маск высмеял работу ФРС США.