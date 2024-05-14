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Франция передаст Украине новую партию снарядов для систем ПВО

Reuters: Франция поставит Украине новую партию ракет ПВО Aster

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Wikimedia Commons

Париж поставит Киеву новую партию ракет класса «земля-воздух» Aster. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство Вооруженных сил Франции.

В публикации отмечается, что в данной ситуации речь идет о ракетах противовоздушной обороны (ПВО) для системы SAMP-T, итало-французского аналога Patriot.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что союзники по НАТО смогут поставить Украине шесть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Перед этим глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повторил настойчивую просьбу Киева к западным партнерам снабдить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что системы Patriot и Samp-T стоят в приоритете, так как только они могут перехватить российские баллистические ракеты.

В свою очередь, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и передать их Украине.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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