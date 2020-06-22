Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств

Российский президент Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы 24 июня глав государств и правительств, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных делегаций», — сказал Песков, отметив, что на полях таких мероприятий, как правило, происходят отдельные контакты.

Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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