В Нью-Йорке уберут памятник Теодору Рузвельту

Стоящий у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке конный памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту подлежит демонтажу. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.

Монумент 26-му президенту США был установлен еще в 1940 году. Рузвельт изображен сидящим верхом на коне. При этом у самой лошади идет индеец и африканец.

По данным издания, такое решение приняло руководство музея. С данным решением согласились и власти Нью-Йорка, имеющие права на памятник, сообщает издание.

Активисты ратовали за его снос много лет. По мнению многих, он превратился в символ колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает газета.

«Набирающее силу движение за расовую справедливость, которое появилось после убийства Джорджа Флойда, последние недели глубоко трогало музейное сообщество. Мы видим, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма», — сказала изданию президент музея Эллен Фаттер.

Она отметила, что памятник Рузвельту пришло время убрать.