Посол РФ рассказал, как Госдеп США отреагировал на статью Путина

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте США проявили заинтересованность к предложению Москвы о саммите «ядерной пятерки», о котором говорилось в статье президента России Владимира Путиным, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что российская дипмиссия способствовала распространению статьи. Антонов сообщил, что публикацию направили в Госдеп США, ведущие неправительственные организации, а также посольства стран Западной Европы и СНГ. По его словам, эта статья вызвала там значительный интерес.

«Многие коллеги говорят, и я вчера разговаривал с одним из руководителей Госдепартамента, что нужно время, чтобы вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни. К слову, моих собеседников особо заинтересовали разъяснения Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности», — рассказал Антонов.

Статья Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны») появилась в американском журнале The National Interest. Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

