Лавров назвал договор с Минском о визах «большим позитивным шагом»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подписание соглашения между Москвой и Минском о взаимном признании виз является большим и позитивным шагом, передает ТАСС.

«Мы подписали очень важный документ, он подлежит ратификации. Он отвечает интересам укрепления Союзного государства через облегчение процессов, которые наши страны, наши народы связывают», — сказал министр.

Он также отметил, что данное соглашение отвечает интересам иностранных туристов, которые путешествуют и по территории России, и по территории Белоруссии, а также послов, аккредитованных одновременно в Москве и Минске.

Отвечая на вопрос о затянувшихся сроках подписания соглашения, Лавров призвал «не выискивать сомнительные истории» в этом процессе. Он напомнил, что задержка не является рекордной.

«Рекордом является, скорее, история переговоров о том, чтобы Евросоюз, наконец, стал участником Европейской конвенции о правах человека и участником Европейского суда по правам человека», — сказал он.

Ранее Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз.

Этот документ планировали подписать еще в 2018 году. Однако Белоруссия не успела завершить соответствующие внутригосударственные процедуры.

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