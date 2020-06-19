Аксенов заявил, что Крым «выкрутится» без поставок воды с Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров сумеет справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Как рассказал политик, в украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось свыше млрд кубометров воды. При этом из них около 150 млн кубометров поступало на бытовые нужды, а 700 млн кубометров уходило на полив. По словам главы республики, на полив в Крым сейчас подается только 20 млн кубометров воды.

«Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения», — сказал Аксенов.

Он выразил уверенность, что полуостров данным вопросом никто «на колени не поставит».

«Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры», — добавил Аксенов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен возобновлять водоснабжение Крыма. При этом в марте этого года Шмыгаль высказывался о необходимости возобновить водоснабжение Крыма. Он отмечал, что отказ от подачи воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти.

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