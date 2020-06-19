Коронавирус подтвердился у зампреда комитета Госдумы по обороне

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подтвердил «Газете.Ru», что заразился коронавирусом в ходе рабочей поездки в Красноярский край.

Депутат пояснил, что чувствует себя нормально и находится на самоизоляции в своей квартире.

«Чувствую себя нормально. Действительно сейчас нахожусь в режиме самоизоляции, один в квартире. Нахожусь под наблюдением врачей. Я ходил везде в маске и перчатках, но, к сожалению, многие не соблюдают это – безответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих», — сказал Швыткин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что более 30 депутатов нижней палаты переболели коронавирусом. При этом спикер подчеркнул, что не все парламентарии могут соблюдать режим самоизоляции.

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