Помпео уличил Болтона в предательстве
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что экс-советника президента по безопасности Джон Болтон является предателем. К таким выводам он пришел, узнав содержание фрагментов новой книги Болтона.
Помпео заявил, что бывший советник Дональда Трампа в своей книге распространяет целый ряд лживых утверждений, а также представляет читателю полуправду и прямые измышления.
«Я не читал книгу, но судя по отрывкам <...> Болтон распространяет лживые утверждения», — цитирует Помпео РИА «Новости».
Он обвинил Болтана в злоупотреблении доверием американцев и нанесении Соединенным Штатам ущерба.
«И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем», — заключил Помпео.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
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