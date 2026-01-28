Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
В Киеве местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

«Страна.ua»: в Киеве жители митингуют из-за отсутствия отопления

В Киеве местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что на Троещине, где проходит митинг, отопления нет уже больше недели.

По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, на вечер 28 января без теплоснабжения остаются 639 многоэтажных домов Киева. При этом днем сообщалось, что их 737, причем почти все находятся именно на Троещине.

Накануне первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести украинскую столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее Кличко призвал жителей покинуть Киев.
 
