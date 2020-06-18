Путин высказался о работе ООН
Президент России Владимир Путин высказался о работе ООН. Соответствующее заявление он сделал в своей статье о Второй мировой войне, которая была опубликована в издании The National Interest.
По его словам, организация испытывает ряд сложностей в осуществлении своей работы, поэтому недостаточно эффективна, чем могла бы быть.
При этом глава государства отметил, что ООН справляется со своими функциями, а именно недопущение военных и глобальных конфликтов.
«Принципы Совета Безопасности ООН – уникальный механизм для недопущения большой войны и глобальных конфликтов», — написал Путин.
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