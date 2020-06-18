Володин объяснил, почему депутаты в Госдуме выступают без масок

Вячеслав Володин рассказал в интервью «Газете.Ru», что во время заседания Госдумы маску можно не надевать ему как председателю, а также депутатам, которые выступают с трибуны, поскольку соблюдается безопасное расстояние. В остальное время все депутаты обязаны находиться в зале заседаний в масках. По его словам, сам он маску надевает только в общественных местах.

«В общественных – да, маску ношу, потому что это правильно во всех отношениях, в первую очередь для того, чтобы не подвергнуть опасности окружающих, не только о себе надо думать. Что же касается Государственной Думы, то исходя из обязанностей председательствующего, во-первых, будет в микрофон «бу-бу-бу». Но расстояние соблюдается», — рассказал Володин.

Он отметил, что для снижения вероятности заражения коронавирусом в зале заседаний отключают кондиционеры, поэтому «работать <в маске >, особенно при такой температуре, на протяжении длительного времени непросто».

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