Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль
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Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки звонят ему на работу в Кремль. Об этом глава государства рассказал в интервью программе «Москва.Кремль.Путин».
Ведущий спросил, могут ли поделки внуков попасть в его рабочий кабинет или могут ли они дозвониться.
«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил Путин.
Полная версия интервью выйдет 21 июня.
На «Прямой линии» в 2018 году Путин заявил, что ему хотелось бы больше общаться со своими внуками. В 2017 году он объяснил, почему не показывает внуков.
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