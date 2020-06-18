Песков высказался по поводу возможного обращения Путина к россиянам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России обратится к гражданам с разъяснением поправок в Конституцию, если посчитает нужным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что пока ничего не может сказать на этот счет, однако если какое-либо решение будет принято, россиян проинформируют.

«Если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает», — произнес представитель Кремля.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Путин обратится к жителям страны накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.

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