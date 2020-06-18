Песков высказался по поводу возможного обращения Путина к россиянам
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России обратится к гражданам с разъяснением поправок в Конституцию, если посчитает нужным, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что пока ничего не может сказать на этот счет, однако если какое-либо решение будет принято, россиян проинформируют.
«Если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает», — произнес представитель Кремля.
До этого в СМИ появилась информация о том, что Путин обратится к жителям страны накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа возможная дата обращения Путина по поводу поправок в Конституцию