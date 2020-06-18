В Финляндии ответили на вопрос Трампа о принадлежности к России

Пресс-секретарь президента Финляндии прокомментировал готовящуюся к выходу книгу «The Room Where It Happened: A White House Memoir» экс-советника американского лидера Дональда Трампа Джона Болтона. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым.

Таким образом пресс-секретарь отреагировал на часть книги, в которой говорилось, что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

— Болтон: Трамп назвал «крутой» идею вторжения в Венесуэлу

— Болтон: Путин убедил Трампа в своих оценках Мадуро и Гуайдо