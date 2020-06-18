В Финляндии ответили на вопрос Трампа о принадлежности к России
Пресс-секретарь президента Финляндии прокомментировал готовящуюся к выходу книгу «The Room Where It Happened: A White House Memoir» экс-советника американского лидера Дональда Трампа Джона Болтона. Об этом пишет РИА «Новости».
Он сказал, что Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым.
Таким образом пресс-секретарь отреагировал на часть книги, в которой говорилось, что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
— Болтон: Трамп назвал «крутой» идею вторжения в Венесуэлу
— Болтон: Путин убедил Трампа в своих оценках Мадуро и Гуайдо