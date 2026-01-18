Размер шрифта
В ЕС рассматривают возможность введения санкций против США

FT: в ЕС подготовили санкции против США на фоне ситуации с Гренландией
Страны Евросоюза обдумывают возможность ввести пошлины против США. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«В столицах стран ЕС рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму €93 млрд или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы [американского президента] Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии», — пишет издание.

Как сообщили изданию официальные лица, участвующие в подготовке пошлин, ответные меры разрабатываются для того, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на ключевых встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет на этой неделе.

FT уточняет, что список пошлин был составлен в 2025 году, но вопрос об их введении был отложен до 6 февраля в целях избежания полномасштабной торговой войны. Газета также сообщает, что этот шаг знаменует «собой самый серьезный кризис» в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

Ранее Медведев спросил, дошел ли до «болванов в ЕС» смысл слов «Сделаем Америку снова великой».

