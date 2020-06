NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона.

Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп, похоже, не знал, что Британия является ядерной державой.

Экс-советник отмечает, что даже ведущие советники, которые позиционировали себя как лояльные Трампу, насмехались над ним за спиной.

Книга, которая должна быть опубликована на следующей неделе, получила название The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». — примечание «Газеты.Ru»).

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

