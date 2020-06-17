Россия начала печатать банкноты для Йемена

Россия начала печатать для Йемена новые банкноты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИДа Марию Захарову.

«В соответствии с контрактом, который был подписан с официальными йеменскими властями в 2017 году, АО «Гознак» печатает для этой страны (Йемена) новые денежные знаки», — сказала Захарова.

Она также подтвердила, что в Йемене сепаратисты обокрали конвой, перевозивший 64 млрд реалов, напечатанных в России.

«Гознак» работает с более чем 20 странами. Предприятие печатало банкноты для Мадагаскара, Колумбии, Руанды, Индонезии и Лаоса.