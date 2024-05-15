На кладбище в Свердловской области заметили людей, которые пытались жарить шашлыки

Россияне собирались устроить пикник среди могил на кладбище в Свердловской области. Об этом пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».

По словам очевидцев, инцидент произошел 14 мая, в день, когда православные верующие отмечали Радоницу. Свидетели говорят, что группа цыган пыталась жарить шашлыки посреди кладбища в Краснотурьинске. Увиденная сцена возмутила людей, пришедших к могилам своих родных.

«Мусор в бочке нельзя, а здесь, пожалуйста», «Простых людей штрафуют, а цыгане посреди кладбища шашлыки жарят, пирушку устраивают», — писали недовольные пользователи соцсети «Одноклассники» в комментариях к новости.

В городской полиции заявили, что нашли граждан, которые на территории кладбища «Медное» планировали разжечь мангал.

«С ними была проведена беседа о введенном на территории Свердловской области противопожарном режиме и исключении приготовления пищи на открытом огне. Подведомственность по привлечению к ответственности по статье 20.4 относится к компетенции отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск», — сообщили в МВД России «Краснотурьинский».

Ранее внедорожник снес около 10 надгробий на Мариупольском кладбище в Таганроге.