Стало известно, о чем писал напавший на Фицо поэт

Писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был членом Союза словацких писателей и одним из основателей литературного клуба «Дуга», который позже стал общественной организацией. Об этом сообщает RTVI.

По данным телеканала, 71-летний Цинтула был председателем «Дуги» с 2008 по 2016 год. После этого он работал водителем автомобиля службы безопасности в торговом центре.

Писатель также был одним из создателей комитета «Против насилия», который позиционировался как продолжатель традиций движения «Общественность против насилия» — в 1989 году оно выступало в поддержку демократических преобразований в Словакии.

Согласно объявлению Юрая на словацком портале Peticie, писатель и другие основатели комитета пытались собрать 10 тыс. подписей выступающих «против насилия всех видов, от войны до домашнего физического или психологического насилия в отношении женщин, детей, стариков, мужчин, животных, насилия на улицах». Под публикацией 2016 года подписались восемь человек.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Словацкий премьер получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Позднее стало известно, что стрелявшим был 71-летний оппозиционный писатель Цинтула.

Ранее в НАТО отреагировали на покушение на премьера Словакии.